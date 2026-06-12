news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「天橋立で…また『クマ』の目撃情報神戸市では初確認…各地で」についてお伝えします。◇10日に日本三景のひとつ、京都府の「天橋立」に出没したクマは、器用に海を泳ぎ、陸地では左へ右へと駆け回っていました。クマは、その日のうちに捕獲されましたが、12日の観光地は“らしからぬ静けさ”に…通報「外国人から子熊が1頭いるので危ないと言われた」12日朝に再び、クマの目