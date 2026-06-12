◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１２日・ベルーナドーム）リーグ首位同士が激突する３連戦初戦で、西武が長谷川信哉外野手の一打で先制した。初回裏、１死から「２番・遊撃」の滝沢が左前安打を放ち、３２試合連続で出塁。１死一塁から、続く「３番・中堅」の長谷川が相手先発・竹丸の１４７キロ直球をはじき返し、左中間を割る先制の適時二塁打を放った。長谷川は５試合連続の打点マークとなった。