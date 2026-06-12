◇陸上・日本選手権第1日（2026年6月12日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム）女子800メートル予選が行われ、日本記録保持者で3連覇の懸かる久保凛（積水化学）は2分3秒09をマークして3組1着となり、決勝に進んだ。（タイムは速報値）スタートから前に出て先頭をキープ。その勢いのまま後続を引き離してフィニッシュした。昨年の世界選手権に出場した久保は、今年3月に東大阪大敬愛高を卒業。社会人デビュー戦となった5月10