◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１２日、栗東トレセン日経賞を勝ったマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）は、角馬場から坂路へ向かい、６３秒５―１５秒５で調整した。穏やかに走れており、心身ともに成長している印象だ。武幸調教師は「前走のあと、イレ込んでしまい天皇賞・春を使わなかったけど、休ませて良かった。気持ちの面でも良くなっています」