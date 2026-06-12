【カンザスシティー（米ミズーリ州）１１日＝岡島智哉】オランダ代表は、ベースキャンプ地のカンザスシティーで冒頭１５分を報道陣に公開するトレーニングを実施した。＊＊＊トレーニング開始時間の３０分ほど前、１人の長身のコーチが、ピッチに姿を現した。現役時代にマンチェスターＵやＲマドリードなどでストライカーとして活躍し、オランダ代表でも通算３５得点を挙げたファンニステルローイ・コーチだ。チー