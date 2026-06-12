Aぇ！group小島健が12日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の初日舞台あいさつに出席した。「きょうという日を待ち望んだ本気の結果がこの刈り上げに詰まっている」と話すと、ポーズを決めてカメラにアピールした。クズな6つ子を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演を務めた。初日を迎え、小島は「本当にお待たせしました。皆さ