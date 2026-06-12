密輸した麻薬は、闇バイトで募った密売人を経由して販売していたとみられます。 麻薬取締法違反などの罪で起訴されたのは、東大阪市在住の無職・西村斉人被告（28）です。 大阪税関などによりますと、西村被告は去年11月、THCと呼ばれる麻薬成分を含む液体約2.7kgをアメリカから国際郵便で密輸入した罪などに問われています。 国際郵便は郵便局留めで送られ、違法薬物として警察が押収していましたが、西村被告が配送業