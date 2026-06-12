「ロッテ−ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが先制した。二回１死、６番・山口がカウント２−２からＤｅＮＡ先発・入江の真ん中低めの１５３キロの直球を捉え、バックスクリーンに運ぶ８号ソロとした。ロッテは勝てば交流戦勝ち越しと、４月４日以来の勝率５割復帰となる。今季は借金１まできながら５度敗戦。６度目の借金１で迎えた一戦で完済を目指す。