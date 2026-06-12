熊本市は、建て替えを計画する新庁舎整備の総事業費が、当初の2倍近くの1100億円～1200億円程度になると明らかにしました。 【写真を見る】＜さらに膨らむ可能性も＞当初の2倍近く…1100億円～1200億円に熊本・新庁舎整備の総事業費市議会から財政への影響を懸念する声 これは「現時点の概算」とされていて、今後さらに膨らむ可能性もあります。 建設費が421億円→885億円に 熊本市は"市役所"を「NTT桜町ビル