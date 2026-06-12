サッカーの元日本代表で、Ｊ３福島所属のＦＷ三浦知良が１２日、北中米Ｗ杯に出場する日本代表から負傷のため無念の離脱をし、代表引退を表明したＭＦ遠藤航について言及。「代表引退はいつでも撤回できますが、けがだけはどうにもならない。一番悔しいのは本人だと思います。４年前、それ以上前からＷ杯出場を目標に積み上げてきたわけですから」と無念の胸中を察しながら、「サッカーをやめるわけではない。まだまだプレーでき