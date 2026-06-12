Aぇ！groupと関西ジュニア西村拓哉が12日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の初日舞台あいさつに出席した。大ヒット祈願として完成報告イベントではだるま落とし、大阪での完成披露試写会ではビリケンさんに願掛けをステージ上で行った。今回は、「大ヒット」であいうえお作文に挑戦。末っ子を演じた西村から、小島健、佐野晶哉、正門良規、末澤誠也の淳にバトンを渡していった。