自宅からは催涙スプレーが。名古屋市の大型商業施設で8人がのどの痛みなどを訴え病院に搬送された事件で、27歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】自宅から9本の催涙スプレー押収 逮捕の男は音楽系のゲームした後…出口の方に移動しながらスプレー撒いたか 名古屋･西区のmozoワンダーシティで23人体調不良 逮捕されたのは、愛知県犬山市の会社員 齊藤祐斗容疑者です。 齊藤容疑者は今月8日、