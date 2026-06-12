第2日、通算15アンダーで首位に立った桑木志帆＝六甲国際GC宮里藍サントリー・レディース第2日（12日・兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）2位で出た桑木志帆が8バーディー、1ボギーの65で回り、通算15アンダーの129で単独トップに立った。3打差の2位に14歳のアマチュアで前日首位の金瑞娥（韓国）がつけ、さらに2打差の3位で荒木優奈、金沢志奈、山路晶、穴井詩、永井花奈が続いた。通算2アンダーまでの66人が決勝ラウン