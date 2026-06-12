ブランド品販売店の事務所から、ショルダーバッグなど100点以上を盗んだとして、窃盗グループの男3人が逮捕されました。 【写真を見る】バッグなど100点以上… ブランド品販売店の事務所から約890万円相当を盗んだ疑い 男3人を逮捕 “トクリュウ”か 名古屋 逮捕されたのは、名古屋市中区に住む会社役員 向山航生容疑者（34）ら3人です。 ブランド品販売店の事務所から約890万円相当を盗んだか 警察によりますと3