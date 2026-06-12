◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）卓球界のレジェンドを父に持つ中国の１６歳のアマチュア、劉宇婕（リュウ・ユジ）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算６アンダーの１５位で決勝ラウンドに進んだ。「２日間すごく楽しく回れている。日本のプロだったり、このコースだったり、学ぶことがたくさんある」。幼稚園からインターナシ