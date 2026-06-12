駅や商業施設でたびたび発生する「女性用トイレの行列」。これを解消するため、国はきょう、女性用の便器の数を男性用以上にすることなどを求めるガイドラインを策定しました。高柳光希キャスター（去年4月）「夢洲駅のトイレです。40人から50人ほどでしょうか、かなり並んでいますね」万博でも女性用トイレになが〜い行列が。駅や商業施設などでは、もはや“当たり前”の光景になりつつあります。70代「今、待ちました。有楽町の