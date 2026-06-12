ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦」は、12日に予選2日目が行われた。江戸川初出場の米玉利（よねたまり）大悟（20＝兵庫）が好調だ。初日6Rをカドから捲って江戸川初勝利を挙げると、2日目2Rをイン逃げで勝利。日またぎ連勝といい流れで予選を折り返した。2日目の1着がデビュー通算3勝目。「スロー起こしが苦手。スタート特訓はコンマ50くらいしか決まらなかったけど、本番は運良く決まってく