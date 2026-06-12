「西武−巨人」（１２日、ベルーナドーム）Ｋ−１元３階級制覇王者で現役を引退した武尊が始球式を務めた。ＯＮＥのチャンピオンベルトを右肩にかけて背番号０１の白ユニホームでマウンドへ。振りかぶって投じた速球が左打席に立った巨人・浦田の足元付近でバウンドする形になり、武尊はマウンドで苦笑いを浮かべた。マウンドを降りる際には本人に謝罪し、浦田も笑顔で応じた。武尊は２３年８月の巨人−ヤクルト戦（東京