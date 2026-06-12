ゆらゆらと波に揺られる一隻のカヤック。中にいたのは、なんと1匹の犬だ。【映像】海を漂流する犬→救助後の姿（複数カット）「犬を助けたぞ！元気かい？」（救助した人）イギリス北部で6月7日、観光船会社の船長らが「犬を乗せたカヤックが海へ流されている」という沿岸警備当局からの通報を受け、ただちに捜索に参加。ビーチから約4km離れた海上で、ジャーマンシェパードのブルースを発見した