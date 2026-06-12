高槌 七海 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。きょうは、能登では昼過ぎまで雨の残った所がありましたね。小野 和久 気象予報士：上空の寒気の影響です。いまは、その雨の範囲が関東地方に移動し、テレビ金沢前は、晴れています。では天気のポイントを見ていきましょう。 天気のポイント ・土日は晴れます。日曜日の最高気温は28度です。・週明け、月曜日と木曜・金曜は、「くもりマークひと