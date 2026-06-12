ヘンリー王子は、現地時間１３日に開催される王室の最大行事「トゥルーピング・ザ・カラー」に出席しないよう促されている。英紙エクスプレスが１１日、報じた。「トゥルーピング・ザ・カラー」は英国君主の公式誕生日を祝う毎年恒例の行事で、王室行事の中でも最大級のイベントの一つであり、多くの王室メンバーが出席予定となっている。チャールズ国王とカミラ王妃は、１日の始まりに恒例のパレードに出席した後、バッキンガ