陸上の日本選手権初日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）、女子１００メートル障害は予選から実力者が好タイムをマークした。１組で登場した日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）がいきなり１２秒８０（追い風０・８メートル）を記録。大松由季（ＣＤＬ）も１２秒９６で駆け抜けた。３組は２０２５年世界選手権代表の中島ひとみ（長谷川体育施設）が１２秒７７（追い風０・１メートル）で同組１着。今季日本勢最速