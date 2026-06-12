名古屋市西区の「mozoワンダーシティ」で客23人が喉の痛みを訴えた事件で、警察は12日、店内で催涙スプレーをまいたとみられる27歳の男を逮捕しました。一瞬カメラのほうを見やり、うつむいて歩く男。犬山市の会社員・齊藤祐斗容疑者(27)は今月8日、西区二方町の「mozoワンダーシティ」の4階のゲームセンターで何らかの物質を噴射し、客の避難対応をさせるなど店の営業を妨害した疑いが持たれて