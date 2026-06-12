中華そば 鬼の城／鬼びっくり中華 超激辛MAX 岡山といえば桃太郎ですが、総社市の「中華そば 鬼の城」には、そんな桃太郎でも負けちゃいそうな「赤鬼」がいます。 柳下アナ「真っ赤ですね！」難波さん「こちら、鬼びっくり中華で超激辛MAXです」柳下アナ「鬼の角も立って強そうですね」 （柳下遥リポート）「わぁ、真っ赤、舌がビリビリします！喉が飲み込むたびに焼けてくような辛さです！んー！辛