付きあいが長くなってくると、「あれ？前とちょっと違うかも…」と感じる瞬間があるかもしれません。連絡の頻度や会話のトーン、態度の変化など、ささいな違和感のなかに、彼の気持ちの変化が隠れていることも。今回は、彼の気持ちが冷めてきたときに見られるサインを体験談やインタビューをもとにご紹介します。大切な関係を見直すヒントとして、ぜひチェックしてみてくださいね。連絡の頻度が明らかに減る以前はすぐに返信があっ