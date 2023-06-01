名古屋地検検事が有利な証拠を隠して虚偽の論告をしたため詐欺罪で有罪判決を受けたとして、その後逆転無罪となった男性（63）が国家賠償を求めた訴訟を巡り、地検は12日、検事の訴訟進行を違法と認め国に110万円の賠償を命じた名古屋地裁判決の控訴断念を表明した。判決が確定した。5月29日の地裁判決は、担当検事が起訴状の記載内容と矛盾する証拠の存在を知っていたと指摘。訴因変更などをせず訴訟を進め、論告した点を「検