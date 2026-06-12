愛知・名古屋アジア大会のメイン会場「パロマ瑞穂スタジアム」＝3月、名古屋市9月開幕の愛知・名古屋アジア大会の準備状況を確認するアジア・オリンピック評議会（OCA）の調整委員会は12日、名古屋市内で2日間の日程を終え、タヤブ・イクラム委員長は記者会見で「競技会場に関してスケジュールの課題がある。準備の加速が必要」と大会組織委員会に求めた。大会は開幕まで100日を切り、5回目を迎えた調整委による確認は今回が最