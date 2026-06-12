【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表から主将のＭＦ遠藤航選手（３３）（リバプール）が離脱したことが１１日、日本協会から発表された。左足のけがの影響。代わってＦＷ町野修斗選手（２６）（ボルシアＭＧ）が招集され、新たな主将はＤＦ板倉滉選手（２９）（アヤックス）が務める。遠藤選手は同日、自身のＳＮＳで「今回の活動をもって代表を引退す