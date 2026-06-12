冷凍食品の需要が高まる中、急成長しているのが主食とおかずが1つのプレートに入った「ワンプレート冷凍食品」。販売金額も8年間で約14倍に増加しています。金額も多くが400円台ほどと手ごろで、レンジに入れるだけで主食もおかずも完成する、まさに“現代の超レスキュー商品”。スーパーの取材中も次々とお客さんが商品を手に取っていきます。中には、毎日ワンプレート冷凍食品を買っているという人も。お客さんのオススメは鶏め