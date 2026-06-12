オランダ・スヘルトーヘンボスで開催中の男子テニスATPツアー250大会リベマオープンは北京時間6月11日、男子シングルス2回戦をおこない、中国の張之臻が第6シードのタロン・フリークスポール（オランダ）を7-6（7-5）、6-4で破り、今シーズン初めてツアー大会ベスト8進出を果たしました。張が芝コートのツアーでベスト8入りするのは3度目、ツアー通算では12度目となります。また、ツアー大会のベスト8進出は、16カ月ぶりです。マッ