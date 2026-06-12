みなさんは、ゴールデンウィーク中にスマートフォンの充電が足りなくなって困った経験はありますか？モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT™（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICHが行ったアンケート調査によると、66.4%の人が「充電残量への不安を経験した」と回答したことが分かりました。【調査結果】GW期間中の主な外出先は？本調査は、全国のCHARGESPOTアプリユーザー4271人を対象に2026年