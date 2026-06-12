12星座別に考える「老後の備え」いくら老後のお金に不安がなくても、孤独だったら、幸せとはいえません。結婚していても、子どもがいても、ひとり暮らしにならないとは限りません。老後の備えとして、困ったときにはすぐに駆けつけてくれるような友達作りをすることも必要です。とはいえ、まずは先立つものがなければ困りますので、12星座別に老後の備えについて考えてみることにしましょう。ここでは天秤座〜魚座についてご紹介し