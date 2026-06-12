"元警官の癖"が、SNS上で大きな注目を集めている。「元警官の彼女洗ったタッパー乾かす時押収物みたいに並べてて怖い」と、その模様を紹介したのはシーシャ店を経営するあきやま氏さん（@shishakiyama）。【写真】まさに押収物を並べているあの光景！ビニールシートの上に整然と並べられた数十個のタッパー。これらはフレーバーの容器として使われる、いたって健全な用途のものだが、このように置かれると、たしかに押収物を並べ