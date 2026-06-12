自宅のカーポートに見慣れない“黒い物体”が…。岐阜県の男性が見つけたのは、不審な小型カメラでした。強盗や窃盗などの犯罪のための「下見」とみられています。 ■「なんでうちが…」カーポートの上に“黒い物体” 栃木県で3人が死傷した闇バイトの男による強盗殺人事件では、度々「下見」とみられる不審な人物が現場で目撃されていました。犯人らの「下見」の段階で、犯罪を食い止めるこ