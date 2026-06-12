MANONが、新曲「BUBBLEBEAM」を本日6月12日に配信リリースした。 （関連：ドリカム、西野カナ、優里、Soala……恋愛ソング、ヒット必至の法則とは？アンサー＆アフターソングが生む“視点”の妙） 本楽曲は、2021年リリースの「TROLL ME」以来4年ぶりとなるsix impalaとのコラボレーション作品。キャッチーなメロディと刺激的なサウンドアプローチが共存する一曲で、予測不能な