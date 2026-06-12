FANTASTICSメンバーそれぞれが個性を引き出した書籍を9ヵ月連続で刊行する大型企画「GL‐9 〜FANTASTICS BOOKS〜」4冊目は、中島颯太2nd写真集 『THE SELF』（幻冬舎）。グループではボーカルを務め、個人では俳優やコメンテーターとしても活躍する中島が、旅の軌跡、等身大のナチュラルな表情を見せるほか、自らがシャッターを切った「SoTaCaMeRa」も収録。今回クランクイン！トレンドでは、憧れのヨーロッパで撮りおろした写真