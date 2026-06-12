山形県村山市の初夏の味覚といえば！〓ジュンサイ〓ですよね。 【写真を見る】「ヌルヌルでおいしい」地元の味覚を採って！食べて！児童が“ジュンサイ”を収穫給食はジュンサイとさくらんぼのスペシャルメニュー！（山形・村山市） きょうは袖崎小学校の児童たちが特産品ジュンサイを採って、食べて、地元の魅力を再発見しました。 村山市にある、通称「ジュンサイ沼」にやってきたのは、地元、袖崎小学校の児童たち。