まもなくお中元の時期ですね。山形市の土産物店で、きょうからお中元コーナーが開設されました。近年の物価高などの様々な変化に対応した商品が揃えられていました。 【写真を見る】「山形の良いものをお届けするぞ！」厳選された『お中元』コーナー開設物価高騰が続く今、求められる変化と工夫とは（山形市） 「山形の良いものをお届けするぞ、おー！」 山形市の県観光物産会館「ぐっと山形」