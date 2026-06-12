北中米ワールドカップが開幕した。森保一監督が率いる日本代表は、グループステージでオランダ、チュニジア、スウェーデンの順に対戦することが決まっている。１、２位が自動的にノックアウトステージに勝ち進める。３位になった場合、他のグループとの兼ね合いになっている。いくらシミュレーションしても、何勝何敗で、勝点や得失点差はいくつで、など全く見えない。サッカーはその不確定要素こそ、醍醐味である。最もジャ