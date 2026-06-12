「こうなった以上、一人ひとりが前を向いてポジティブにやるしかない。むしろこれをエネルギーにしていくしかない」 2026年６月11日（日本時間12日）、ナッシュビルSCのトレーニングセンターでの練習後、遠藤航の戦線離脱を受けて菅原由勢はこう言った。遠藤の離脱には「悲しみも寂しさも色んな感情がある」と率直な思いを明かしながらも、チームとして立ち止まるつもりはない。「到底自分たちが航くんのことについて言える