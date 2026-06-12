被爆８０年に合わせ被爆樹木でつくられたバイオリンが広島市に寄贈されました。 寄贈されたバイオリンは中区の白神社前で被爆した「ムクノキ」でつくられました。 広島東南ロータリークラブでは伐採後の「ムクノキ」を保管していましたが去年、被爆８０年にあわせて音楽から平和の発信をしていこうとバイオリンを製作しました。 より多くの人が被爆のことを思い起こすきっかけになるように今回広島市に寄贈した