周囲には４期目の出馬はしない意向を伝えているという札幌市の秋元市長。これまでの市政運営ではどのような実績があったのでしょうか。札幌市の南区長や副市長を経て、民主系の推薦を受け２０１５年に初当選した秋元市長。初当選から一夜明けて語っていたのは…（秋元克広市長）「何か自分じゃないみたいですね。まだ実感がわかないのが正直ありますが」副市長時代の堅実な行政手腕や人柄から、前市長・上田文雄さんの後継者として