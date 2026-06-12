ことしも高校球児たちの熱い夏がやってきます。第108回全国高校野球選手権山口大会の組み合わせが決まりました。きょう（12日）、山口市の県健康づくりセンターでおこなわれた組み合わせ抽選会。ことしは53校50チームが夏の頂点を目指します。抽選の結果です。 春の県大会の覇者で2年連続の夏の甲子園を狙う高川学園が第1シード。春の大会ベスト8の岩国工業もシードです。 続いてのブロックです