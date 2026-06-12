女優、タレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が11日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。交際する時に重要視したいことについて語った。MCの「南海キャンディーズ」山里亮太から「付き合うときにどこを重要視します？」と話題を振られたMEGUMI。「付き合うって結構大ごとだと思うんですよね」と語りだした。「機嫌がいいか。機嫌が相対的に見てずっと良い人って自分を