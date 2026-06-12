女優の吉瀬美智子（51）が12日、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュな自宅のキッチンとバスルームを披露した。吉瀬はまず「Home Bathroom」として洗面台まわりの写真を投稿。「自宅にて写真整理！購入したフレグランスディフューザーはバスルームへ素敵なホテルに宿泊すると、自宅インテリアの理想が高くなるわ私も頑張ってるけどね・・笑」とつづった。またその後「バスルームを少しだけお見せしたので、キッ
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