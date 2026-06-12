女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが９日に肺炎のため亡くなった。８６歳だった。所属事務所の長良プロダクションが１２日、発表した。事務所関係者によると、玉緒さんは１、２年前から体調を崩しがちだったという。今年５月末頃から肺炎が悪化。回復かなわず、入居していた介護施設で息を引き取った。家族や事務所スタッフがみとることはかなわなかったという。最後の出演作品は