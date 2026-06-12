１２日放送のフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に、４人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉が生出演。それぞれの「ちょっと変？なこだわり」を深掘りした。女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）で、謎の青年・シマケンとして出演中の佐野は、中学時代に吹奏楽部でサックスを