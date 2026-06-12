2018年平昌五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。1カ月ぶりに親友と再会したことを報告した。前夜に投稿したストーリーズで「久しぶりに会えるの嬉しくてニヤついております1ケ月ぶりか！？」と匂わせたことが話題となっていたが、この日は「昨日の匂わせなっちゃんでしょ？ってストーリー見てのコメント多くて