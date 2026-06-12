【メキシコ市＝平沢祐】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１１日（日本時間１２日）、メキシコ市で始まり、開幕戦で地元メキシコが２―０で南アフリカを下した。韓国は２―１でチェコに競り勝った。米国とイランの衝突の影響を受け、出場するイラン代表のベースキャンプ地が米国からメキシコに変更された。また、決勝戦の最も安価な席が１００万円を超えるなど、観戦チケットの価格高騰も波紋を呼んでいる。