JR名古屋駅の中央コンコースに、名古屋の定番スイーツ・ぴよりんが楽しめる『ぴよりんvillage』が6月15日にオープンします。史上初となるババロアなしのプリンや、名古屋めしとのコラボメニューに限定グッズなど、手土産選びにもぴったりな店舗の魅力を紹介します。 ■“ババロアは使わない”史上初のぴよりん 午前7時にオープンする『ぴよりんvillage』では、1階と2階に59席が設けら